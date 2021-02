Pendler mit dem Rad über Ruhrtalbrücke

Ab 2024 soll der Neubau starten. Ein solcher Radweg in luftiger Höhe hätte große Vorteile, sind sich die Städte einig. Allein zwischen Mülheim und Düsseldorf pendeln jeden Tag etwa 20.000 Menschen hin und her. Und auch zwischen Ratingen und Mülheim/Essen seien es 7.000 Pendler. Ein Teil davon könnte aufs Rad umsteigen, wenn der Weg schnell und bequem sei.

Zufahrten zu Mülheimer Stadtteilen

In Mülheim zum Beispiel könnte es Verbindungen im Südwesten an der Stooter Straße und dem Kahlenbergsweg geben. Im Nordosten könnten es Anschluss an den Flughafen, an der Meisenburgstraße geben. Allerdings könnte der Radweg zu weniger Autospuren führen. Aktuell ist die neue Brücke sechsspurig angedacht. Noch läuft das Planfeststellungsverfahren.