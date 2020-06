Parkplatzüberwachung in Styrum

Der REWE-Markt an der Heidestraße in Styrum überwacht seinen Parkplatz jetzt mit Kameras. Das ist nötig geworden, weil so viele Dauerparker die Stellplätze für unsere Kunden blockieren, heißt es von der Marktleitung.

