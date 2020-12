Pakete kontaktlos abholen

Noch pünktlich vor dem Weihnachtsfest gibt es eine neue DHL-Packstation in Saarn. Auf der Düsseldorfer Straße 190 am Aldi-Markt können ab sofort Pakete abgeholt oder auch vorfrankierte Päckchen verschickt werden. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie sei das eine einfache Möglichkeit kontaktlos Waren zu empfangen oder abzusenden, so das Unternehmen. 126 Fächer umfasst die neue Anlage in Saarn. Wer sie nutzen möchte, muss sich unter www.dhl.de/packstation anmelden.