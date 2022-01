OLG hebt Verurteilung nach tödlichem Unfall auf

Das OLG sah in der Begründung schwere Fehler. Das berichtet die WAZ. Das Gericht habe lückenhaft und teilweise widersprüchlich argumentiert. U.a. hätten die Richter an einer Stelle behauptet, dass der Unfallfahrer die Routine im Umgang mit schnellen Autos gefehlt habe. An anderer Stelle seien dagegen regelmäßige Fahrten mit Sportwagen bescheinigt worden. Das Verfahren muss nun neu aufgerollt werden. Im März 2019 war der junge Mann aus Essen auf der A52 mit einem McLaren von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Seine 18-jährige Beifahrerin kam dabei ums Leben. Der Fahrer selbst blieb nahezu unverletzt.