Offenbar Brandstiftung auf Lernbauernhof

In Duisburg ist der beliebte Lernbauernhof Ingenhammshof teilweise abgebrannt. Eine Scheune ist am frühen Montagmorgen (19.9.) in Flammen aufgegangen. Zwei Rinder kamen dabei ums Leben.

© Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services