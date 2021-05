Öffnungen mit großen Einschränkungen

Das Naturbad in Styrum und das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen (offenes Dach) dürfen nur zum Sportausüben besucht werden. Alle Badegäste müssen einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen oder eine vollständige Immunisierung nachweisen. Die Sportangebote sind in beiden Bädern zeitlich begrenzt. Außerdem muss vorab online gebucht werden. In den nächsten Tagen könnten die Einschränkungen weiter gelockert werden. Dafür muss die Sieben-Tage-Inzidenz aber dauerhaft unter der 50er-Marke liegen.