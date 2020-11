Nur Tanne und Beleuchtung sorgen für Weihnachtsstimmung

Darum wird es in diesem Jahr keine Schiffsweihnacht am Wasserbahnhof geben. Auch die Schlossweihnacht ist abgesagt. Wer schon Jahreskarten für den Mittelaltermarkt am Schloss Broich hat, kann sie einfach für nächstes Jahr aufheben. Auch der Weihnachtstreff auf der Schloßstraße ist gestrichen. Damit in Mülheim trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommt, stellt die MST - wie jedes Jahr - die große, geschmückte Weihnachtstanne in Höhe des Medienhauses auf. Außerdem werden die Schloßstraße und die Nebenstraßen mit Weihnachtsbeleuchtung dekoriert. Vor ein paar Tagen hatte schon der Verein "Pro Altstadt" seinen traditionellen Adventsmarkt abgesagt.