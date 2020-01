NRW-Traditionsmasters am Sonntag

Am Sonntag läuft wieder das Fußballturnier "NRW-Traditionsmasters" in der innogy Sporthalle in Mülheim. Mit dabei sind acht Mannschaften mit ehemaligen Fußballstars - unter anderem vom FC Schalke oder VfL Bochum. Titelverteidiger ist das Team von Rot-Weiß Oberhausen.

© Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services