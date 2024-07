NRW-Stiftung unterstützt Erlebnispfad an Freilichtbühne

Die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet bereichert den Park um acht interaktive Stationen, an denen Wissen zur Natur, Geschichte und Kultur anschaulich vermittelt wird. Infotafeln mit QR-Codes und eine Schnitzeljagd-App sollen den Lernpfad auch für Schul- und Kita-Kinder attraktiv machen. Grundlage für den Lern- und Erlebnispfad bildet ein historischer Rosengarten, Wiesen und Sträucher. Die Lage des Dimbeckparks in einem ehemaligen Steinbruch sei ideal, weil sich dort so viele Tier- und Pflanzenarten wohlfühlen, heißt es von der NRW-Stiftung. Das innovative Konzept für den Lern- und Erlebnispfad an der Freilichtbühne soll in das Programm der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 im Ruhrgebiet aufgenommen werden.