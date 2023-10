Noch Plätze frei für Ferien-Sportangebote

Am kommenden Montag startet die Sportwoche Styrum. Bis Freitag können im Sportpark Styrum Kinder zwischen 11 und 14 Jahren täglich zwischen 9 und 16 Uhr an Workshops teilnehmen. Angeboten werden Sportarten wie Parkour, Akrobatik, Armwrestling, Basketball und Fußball. In den Kosten von 75 Euro für die Sportwoche sind auch ein tägliches Mittagessen und Wasser mit drin.

American Football Feriencamp

Ebenfalls von Montag bis Freitag (9.-13.10.) findet das American Football Feriencamp statt. Die Mülheim Shamrocks zeigen 12- bis 16-Jährigen auf der Sportanlage an der Südstraße wie ein Football richtig geworfen und wie getacklet wird. Das Camp inklusive Wasser und Mittagessen kostet 60 Euro.

Ruhr Jam für Parkour-Fans

Für die etwas älteren Mülheimer ab 16 gibt es nächstes Wochenende (13.-15. Oktober) das Parkour-Event Ruhr Jam. Im Sportpark Styrum geht es ums Springen, Hangeln und Klettern. Die Drei-Tages-Veranstaltung kostet mit Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit 40 Euro.

Styrumer Straßenlauf am 22.Oktober

Außerdem können sich Lauf-Begeisterte jetzt weiterhin anmelden für den Styrumer Straßenlauf am 22. Oktober. Der Lauf geht in diesem Jahr in die 40. Runde und umfasst neben den Kinderläufen im Sportpark einen 5 Kilometerlauf, der über die Neustadtstraße, die Von-der-Tann-Straße und die asphaltierten Parkwege im Sportpark Styrum führt. Mehr Infos und die Anmeldung gibt’s hier.