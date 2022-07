Noch Plätze frei bei HRW-Feriencamp

Vom 1. bis 5. August werden auf dem Campus Mülheim an der Duisburger Straße ganztägig Workshops und Aktionen zu unterschiedlichen Themen angeboten. Das Feriencamp richtet sich an alle Schüler ab der 7. Klasse. Themen der Workshops sind zum Beispiel Smart Gardening, Gestalte deine eigene Solarlampe und programmiere deinen eigenen Roboter. Nachmittags gibt es dann Aktionen wie eine Campusrallye, Feuerlöschübungen, eine Schmuckwerkstatt und Sportangebote. Das Angebot der HRW in Zusammenarbeit mit den zdi-Zentren Bottrop & Oberhausen wird unter anderem von der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft finanziell unterstützt und ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Mehr Infos gibt es auf: https://mint4u.de/ferien4u-2/