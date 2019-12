Noch kein Eröffnungstermin für "The O"

Die Mieter für das ehemalige Woolworth-Gebäude in der Mülheimer Innenstadt steht fest. In das kernsanierte Haus mit dem Namen "The O" ziehen eine Apotheke, eine Gemeinschaftspraxis mit Hausärzten, die von der Leineweberstraße rüberzieht, eine Zahnarztpraxis und ein modernes Physiotherapie-Zentrum, was sich über drei Etagen erstrecken wird.

