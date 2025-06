NHL-Star als Zuschauer: Tennis-Talent Engel überrascht

Stuttgart (dpa) - Tennis-Hoffnungsträger Justin Engel beeindruckt bei seiner Rasen-Premiere mit dem Achtelfinaleinzug in Stuttgart. Dank eines geglückten Comebacks und Nervenstärke am Ende setzte sich der 17-Jährige aus Nürnberg in der ersten Runde mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Australier James Duckworth durch.

Schon bei 5:4 im dritten Satz und Aufschlag des Weltranglisten-94. hatte Engel zwei Matchbälle, steckte die vergebenen Chancen aber weg. Im Tiebreak entschied Engel die Partie nach 2:29 Stunden für sich und ließ sich auf den Rasen fallen. «Ich bin total stolz auf mich», sagte der Wildcard-Teilnehmer.

NHL-Star Seider auf der Tribüne

Abgesehen vom verpatzten ersten Aufschlagspiel gleich zu Beginn des Matches hatte Engel seine Nervosität schnell abgelegt. Im entscheidenden dritten Abschnitt musste sich der 17-Jährige bei 2:3 behandeln lassen. Er klagte über Schwindel und lag schon ein Break zurück, kämpfte sich aber zurück. «Ich habe vergessen, Bananen zu essen», berichtete Engel. Momentan belegt er den Weltranglistenplatz 281.

Unter den Zuschauern war auch NHL-Verteidiger Moritz Seider, der seine Sommerpause bei sich Zuhause in Mannheim verbringt. «Ich bin einfach sportbegeistert. Ich versuche jede Chance zu nutzen», erklärte Seider seinen Besuch beim Tennis gemeinsam mit seiner Freundin, der früheren Shorttrackerin Anna Seidel.

Engel zählt zu einem Quartett von 17-Jährigen, das dem deutschen Herren-Tennis Hoffnung für die Zukunft nach Alexander Zverev machen kann. Niels McDonald sorgte als French-Open-Sieger der Junioren am vergangenen Wochenende in einem deutschen Finale gegen Max Schönhaus für positive Schlagzeilen. Diego Dedura spielt wie Engel bereits auf der ATP-Tour.

Zverev auf dem Trainingsplatz

Alexander Zverev hat unterdessen noch Zeit, sich nach seinem French-Open-Aus im Viertelfinale auf das Spiel auf Rasen einzustellen. Als Topgesetzter des mit 751.630 Euro dotierten Stuttgarter Turniers hat der Hamburger zum Auftakt ein Freilos und spielt voraussichtlich erst am Donnerstag.

Für Yannick Hanfmann ist das Event dagegen beendet. Der Karlsruher Qualifikant musste mit 5:7, 4:6 dem Ungarn Marton Fucsovics geschlagen geben. Jan-Lennard Struff hatte am Montag den Sprung ins Achtelfinale geschafft.