NGG: Zu viele Jobs haben ein Verfallsdatum

Viele Arbeitnehmer in Mülheim werden nur befristet eingestellt. Das ist ein Ergebnis einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach sind im zweiten Quartal des vergangenen Jahres in Mülheim 3830 neue Arbeitsverträge abgeschlossen worden. Über 1500 davon waren befristet. Das entspricht einer Quote von 40 Prozent.

© stockpics - stock.adobe.com