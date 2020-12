NGG fordert Corona-Soforthilfe

In Mülheim gibt es rund 2.100 Menschen, die in Hotels, Restaurants und Kneipen arbeiten. Das können sie die nächsten Wochen aber nicht machen, weil NRW den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert hat. Die Politik kann nicht Milliarden-Hilfen für die Wirtschaft zur Verfügung stellen, ohne gleichzeitig an die Beschäftigten zu denken, sagt die Gewerkschaft. Die Gelder müssten an den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft werden. Außerdem brauchen die Mitarbeiter jetzt sofort Unterstützung, da viele ihre Reserven in der Corona-Zeit aufgebraucht haben.