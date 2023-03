Neustart für Familienkonzerte

An einem Tag laufen drei Konzerte. An der Tageskasse gibt es nur noch einige wenige Restkarten. 1.500 Grundschüler werden mit dabei sein. Die Veranstaltung richtet sich auch und vor allem an Kinder und Familien, die nicht zum traditionellen Konzertpublikum zählen. Die Aufführungen sollen kindgerecht inszeniert werden. Zwölf Schulklassen werden mit auf der Bühne sein. Das Bühnenbild ist ebenfalls im Unterricht entstanden. Die Familienkonzerte laufen bei uns in Mülheim mittlerweile seit 15 Jahren.