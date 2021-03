Neustart für die Schlümpfe

Man wisse natürlich nicht, was in einem Monat ist, sagte uns eine Sprecherin auf Anfrage. "Wir wollen es aber versuchen und den Menschen wieder eine Perspektive geben", heißt es weiter. Sollte die Ausstellung im April doch nicht öffnen dürfen, könnten die Tickets auch umgebucht werden. Das Schlumpf Abenteuer soll bis Ende August in Oberhausen bleiben.