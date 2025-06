Neun von elf: Nagelsmann blockt bei Startelf-Frage

München (dpa) - Julian Nagelsmann hat neun der elf Plätze in der Startelf für das Nations-League-Halbfinale fest vergeben. Über einzelne Personalien wollte der Bundestrainer vor der Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF/DAZN) gegen Portugal aber keine Details verraten. «Wenn sie aufgepasst haben im Training, wissen sie, dass sie spielen», scherzte Nagelsmann bei der Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena.

Fest eingeplant sind neben Kapitän Joshua Kimmich, der sein 100. Länderspiel bestreitet, auch Torwart-Rückkehrer Marc-André ter Stegen und Leon Goretzka. «Ich habe aufgepasst», nahm der Münchner Mittelfeldspieler die verbale Vorlage des Bundestrainers mit einem Schmunzeln auf.

Wirtz hat Lust auf Fußball

Eine Startelf-Zusage von Nagelsmann bekam auch Florian Wirtz, trotz des laufenden Millionenpokers von Bayer Leverkusen mit dem erhofften neuen Arbeitgeber FC Liverpool. «Ich habe nicht gemerkt, dass es ihn belastet. Es ist ganz normal, dass man sich den einen oder anderen Gedanken macht», sagte der Bundestrainer. Wirtz habe Lust zu spielen.

Neuling Nick Woltemade habe gut trainiert, einen guten Eindruck gemacht. Ob der Stuttgarter Stürmer aber in der Startelf steht, ließ Nagelsmann offen.

Goretzka will neuen Pokal

Die Nationalmannschaft steht erstmals seit acht Jahren wieder in einem Halbfinale. Der letzte Titel wurde beim Confed-Cup 2017 in Russland geholt. «Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, dann bin ich so gepolt, dass man gewinnen will», sagte Goretzka. So langsam werde es Zeit für einen weiteren Pokal, fügte der 30-Jährige an.

Das zweite Halbfinale bestreitet am Donnerstag (21.00 Uhr) Europameister und Titelverteidiger Spanien gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Stuttgart. Das Endspiel findet am Sonntag (21.00 Uhr) in München statt.