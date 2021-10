Neun Pferderennen geplant

Das Rennen führt über eine Strecke von 4.000 Metern. Es ist mit 25.000 Euro dotiert. Zwölf internationale Klassepferde kommen heute an den Start. Insgesamt sind neun Rennen geplant - das erste davon gegen 13.30 Uhr. Das finale Rennen startet gegen 17.45 Uhr.

Für einen Besuch der Rennbahn gilt die 3G-Regel. Wer kommen möchte, muss also geimpft, genesen oder getestet sein und das auch nachweisen können. Eintrittskarten gibt es online oder an der Tageskasse am Haupteingang (An der Rennbahn 40).