Neues Theater kommt in die City

Laut Stadt ist es das erste Mal, dass ein rein kulturelles Projekt in das Wallviertel vermittelt wurde. Die Macher des Theaters gehen davon aus, dass es frühestens im März losgehen kann. Bis dahin soll in den Räumen an der Wallstraße 17 alles vorbereitet werden. Die Stadt nimmt an dem Projekt "EG Neu - Dein Quartal für Dein Quartier" des Landes teil. In diesem Rahmen konnte auch die leerstehende Fläche an die Theatermacher zu einer reduzierten Miete vermittelt werden. Weitere Projekte sollen folgen.