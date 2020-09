Neues Leben im alten Autohaus

Das Gebäude müsse noch umfangreich umgebaut und modernisiert werden, heißt es von Mülheim und Business. Eröffnung soll im kommenden Frühjahr sein. Auf 10.000 Quadratmetern sollen hier vor allem Nissan-Modelle verkauft werden. Van Eupen hatte im vergangenen September den Betrieb eingestellt. Bernds will in Speldorf bis zu 20 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen aus Voerde betreibt am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet bereits neun Autohäuser.