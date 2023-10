Neues Format startet im Ringlokschuppen

Auf dem Programm stehen Burlesque und Drag Shows, "Voguing", Bauchtanz und Gesang. Tickets sind über Eventim erhältlich. Die neue Reihe heißt "House of Namus". Sie soll mit immer anderen Formaten fortgesetzt werden. Am 11. November folgt in der Bochumer Rotunde eine House-of-Namus-Party. Im Dortmunder Domizil findet am 15. Dezember im Dortmunder Domicil ein House-of-Namus-Gazino statt. Veranstalter Interkultur Ruhr arbeitet und forscht an Formen einer diversen Gemeinschaft. Es ist ein Nachfolgeprojekt der Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 und Teil der Nachhaltigkeitsvereinbarung zwischen dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Land NRW.