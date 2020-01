Neuer Stadtteil an 6-Seen-Platte

Duisburg bekommt im Süden der Stadt auf einem ehemaligen Bahngelände einen neuen Stadtteil. Er wird in Wedau entstehen und direkt an die 6-Seen-Platte grenzen. Das hat der Rat gerade entschieden. Die städtische Baugesellschaft GEBAG will im März mit den Bauarbeiten starten.

