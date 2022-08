Neuer Negativ-Rekord in Ruhrort

Damit ist der Pegel genauso niedrig, wie im Oktober 2018. Damals wurde der neue Negativrekord markiert. Erwartet wird, dass der Pegel in den nächsten Tagen noch ein paar Zentimeter sinken könnte und damit ein neuer Minus-Rekord aufgestellt wird. Zum Vergleich: üblicherweise liegt der Pegel in Ruhrort im Schnitt bei etwas vier Meter. Der extrem niedrige Wasserstand ist Folge der Dürrewelle. Die Folgen: Frachtschiffe können nur noch teilweise und mit wenig Ladung auf dem Rhein unterwegs sein. Fähren stellen den Betrieb ein. Zum Hafenfest am Wochenende werden wohl auch nicht alle erwarteten Schiffe kommen können.