Neuer IMAX-Kinosaal entsteht in Dortmund

Die Leinwand wird laut Unternehmen 20 mal 10 Meter groß und damit größer als die im Bochumer UCI. IMAX-Kinos gibt es in Deutschland bislang nur an rund zehn Standorten. Das Filmerlebnis gilt als besonders intensiv, die Qualität als deutlich hochwertiger als in normalen Kinos. Speziell im IMAX-Format gedrehte Filme können nur hier gezeigt werden. Umgekehrt können aber auch in herkömmlicher Technik gedrehte Filme auch in IMAX-Kinos laufen.