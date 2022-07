Neuer Geschäftsführer der MST zum 1. Januar

Kammerichs geht Ende Oktober in den Ruhestand - nach 15 Jahren im Amt. Im März wurde bereits mit der Personalsuche um die Nachfolge begonnen. „Ein nahtloser Übergang war uns sehr wichtig. Drei Bewerber kamen schließlich in die enge Auswahl und wurden den Fraktionen vorgestellt“, heißt es vom Aufsichtsrat der MST. Birr bringt viel Erfahrung mit. Über 5.000 große und kleine Events hat er bislang begleitet. In der Übergangszeit von zwei Monaten führt die Mülheimer Beteiligungsholding die Geschäfte der MST.