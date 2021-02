Neuer Blitzer-Anhänger noch nicht in Betrieb

Der neue Blitzer-Anhänger der Stadt Mülheim geht jetzt doch erst im Laufe der nächsten Woche (15.-22.2.) an den Start. Schuld ist der Wintereinbruch. Wegen Schnee und Eis kann er leider nicht, wie geplant, in dieser Woche in Betrieb gehen, sagt das Ordnungsamt.

© Stadt Mülheim