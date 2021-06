Neuer Anlauf in Sachen Kiosk Rathausmarkt

Dafür müsse zunächst der Beschluss ausgesetzt werden, das kleine Gebäude an der Seite zu den Bahnbögen hin abzureißen. Hier stecken Planung und Finanzierung in einer Sackgasse und blockieren den Weg für Neues, heißt es. Knackpunkt ist, dass in dem Kiosk ein Teil der Tiefgaragenlüftung integriert ist. Diese müsste bei einem Abriss für viel Geld verlegt werden. Woher das Geld dafür kommen soll ist unklar. Grüne und CDU machen sich dafür stark, dass die vielen schon entwickelten Ideen, um den Rathausmarkt in Gänze aufzuwerten wieder ausgegraben werden. Der Kiosk solle erhalten bleiben.