Neue Wohnungen in Speldorf komplett belegt

Die Mülheimer Wohnungsbau-Gesellschaft hat in Speldorf 27 neue Mietwohnungen fertiggestellt. In den vergangenen Wochen sind sie schrittweise an die Mitglieder des Vereins AwiS (Anders wohnen in Speldorf) übergeben worden.

