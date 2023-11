Neue RuhrKultur.Card analog und digital

In Oberhausen ist z.B. die Ludwiggalerie dabei, in Mülheim das Haus Ruhrnatur oder das Kunstmuseum. Außerdem gibt es 50 Prozent Rabatt auf Vorstellungen in Theatern, wie im Theater Oberhausen oder dem Ringlokschuppen in Mülheim. Den Rabatt gibt es auch auf Events wie die Extraschicht oder die Kurzfilmtage. Bauwerke der Industriekultur sind auch dabei. Hier gibt es für Karteninhaber freien Eintritt oder die kostenlose Teilnahme an Führungen. Insgesamt 50 Partner hat die RuhrKultur.Card mittlerweile. Sie gibt es im Scheckkartenformat oder auch digital. Hier geht es zu allen Infos.

https://www.ruhrkulturcard.de/