Neue Postbankfiliale verzögert sich

Die neue Postbankfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße wird später eröffnet als geplant. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Eigentlich sollte die neue Filiale heute (21.6.) die ersten Kunden empfangen. Die Eröffnung verzögert sich, weil eine dafür benötigte Genehmigung noch nicht vorliegt, heißt es. Die neue Filiale ersetzt die bereits am Montag geschlossene Filiale am Hauptbahnhof.





