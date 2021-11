Neue Packstation in Styrum eröffnet

In Styrum gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, rund um die Uhr DHL-Pakete abzugeben oder abzuholen. An der Heidestraße 15 hat das Unternehmen jetzt eine neue Packstation in Betrieb genommen. Der Automat bietet 133 Fächer für Pakete.