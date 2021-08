Neue Konzepte und bessere Technik für Stadthalle

Die neue Leitung der Stadthalle Mülheim will mit neuen Konzepten Besucher und Kunden zurückgewinnen. Sie geht davon aus, dass Tagungen und Kongresse künftig eher in kleinerem Rahmen und in hybrider Form, das heißt in Präsenz und online gleichzeitig, durchgeführt werden.

© Friederike Scholz/ MST