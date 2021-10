Neue "Heimat" für Jugendliche

Dem Club gehört das Grundstück. Bedingung dafür ist, dass die Jugendlichen selbst für Sauberkeit sorgen. Eine offizielle Vereinbarung muss noch geschlossen werden. Der Bürgerverein hofft, dass der Treffpunkt im kommenden Frühjahr aufgebaut werden kann. Er soll rund 5.000 Euro kosten. Damit wäre ein Problem gelöst, das in Selbeck schon seit Jahren besteht. Rund 20 Jugendliche treffen sich regelmäßig am Nachmittag und Abend und haben bislang keinen Ort gefunden, an dem sie sich aufhalten dürfen, bzw. geduldet werden. Die Jugendlichen hatten sich selbst an den Bürgerverein gewandt.