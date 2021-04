Neue Halle kommt - Baustart aber nicht dieses Jahr

Ursprünglich wollten wir die alte Halle von Theo in diesem Jahr abreißen und eine neue mit transparentem Dach bauen, heißt es von der WDL. Unsere Architekten haben uns gebremst und gesagt, dass das mit der Planung, dem Bauantrag und der Genehmigung nicht so schnell klappen wird. Aktuell stimmt sich das Luftschiffunternehmen eng mit der Stadt ab und bereitet den nötigen Bauantrag vor. Geplant ist, ihn in der zweiten Jahreshälfte einzureichen. Nebenbei werden schon Experten für nötige Gutachten gesucht. Ziel ist es, dass die neue Veranstaltungshalle bis Herbst 2022 steht. Der geplante Anbau mit der Erlebniswelt sowie Seminar- und Büroräumen soll erst im Anschluss entstehen.