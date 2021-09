Neue Bahnstreiks angelaufen

Zwar hatte die Bahn gestern schnell noch im Tarifstreit ein neues Angebot vorgelegt. Darauf hat die Lokführergewerkschaft GDL aber bislang nicht reagiert (Stand 2.9., 6 Uhr). Denkbar wäre, dass sie den Streik eventuell noch verkürzt, um die Tarifverhandlungen mit der Bahn wieder aufzunehmen. Eigentlich soll der Arbeitskampf bis Dienstag 2 Uhr nachts laufen.

Vor allem Fernverkehr betroffen

Die Warnstreiks treffen vor allem den Fernverkehr und somit hauptsächlich IC und ICE-Verbindungen. In Mülheim sind aber auch verschiedene Nahverkehrs-Strecken betroffen. Zum Beispiel fällt die RB33 zwischen Essen und Aachen komplett aus, der RE2 fährt nicht zwischen Düsseldorf und Münster und die S1 fährt nur jede Stunde. Es gibt einen Notfahrplan der Bahn mit allen Infos, was fährt und was nicht.

Streik trifft auch Privatbahnen

Von den Warnstreiks betroffen sind - wie auch die letzten beiden Male schon - nicht nur die Züge der Deutschen Bahn, sondern auch die der privaten Anbieter wie Abellio, Keolis, NationalExpress und Nordwestbahn. Sie nutzen Gleise und Signale der Deutschen Bahn - also deren Infrastruktur - und auch die ist von den Streiks betroffen. Zum Beispiel können abgestellte Züge Strecken blockieren oder wegen des Warnstreiks Stellwerke nicht mit Mitarbeitern besetzt sein, sagt Abellio. Das wirkt sich dann auf den gesamten Bahnverkehr aus.

Kulanzregelungen der Bahn

Wer heute oder die nächsten Tage lieber nicht mit dem Zug los will, kann seine Fahrkarte für den Fernverkehr flexibel bis einschließlich 17. September einsetzen, sagt die Bahn. Das hat sie auch schon die letzten Tage ermöglicht, so dass Reisen auch vorgezogen werden konnten. Bei Sparpreisen ist aktuell die Zugbindung aufgehoben. Für die Weiterfahrt können Fahrgäste auch andere Züge nutzen. Das gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Fahrkarten kostenlos erstatten zu lassen.