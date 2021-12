Nebenkosten werden zunehmend zum Faktor

Üblicherweise machen die Nebenkosten bundesweit gesehen rund 32 Prozent der Grundmiete aus. Sie teilen sich fast zur Hälfte in Heizkosten und die sogenannten kalten Nebenkosten auf, wie z.B. Grundsteuer oder Müll- und Abwassergebühren. Im Ruhrgebiet werden da schnell noch mal 40 Prozent draufkommen, heißt es in der Auswertung. Von Stadt zu Stadt gibt es aber erhebliche Unterschiede. In Mülheim liegen die kalten Nebenkosten bei Neuvermietungen bei bis zu 2,32 Euro, in Gelsenkirchen nur bei höchstens 1,53 Euro. Die Autoren der Studie raten dazu, bei der Wohnungssuche auch genau auf solche Kosten zu achten. Auch deshalb, weil ein weiterer Anstieg der Energiekosten zu befürchten sei.