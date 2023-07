Naschen am Ruhrtalradweg

Radfahrer und Spaziergänger können an den Hochbeeten neben dem Radweg am Spillenburger Wehr pausieren und sich an essbaren Blüten und Kräutern bedienen. Dort wachsen zum Beispiel Minze, essbare Blumen und Beeren. Zusätzlich sind die Beete mit QR-Codes versehen, über die sich Interessierte Rezepte mit nach Hause nehmen können.

An den großen Radwegen des Ruhrgebiets sollen in regelmäßigen Abständen noch mehr solcher Naschorte entstehen.