Nächster Impftermin erst morgen

Bewohner und Pfleger im Wohn- und Pflegezentrum Mülheim, in der Alloheim-Seniorenresidenz "Stadtquartier Schloßstraße", im Seniorenstift Franziskushaus sowie in den städtischen Häusern "Auf dem Bruch" und "Kuhlendahl" bekommen die Spritze jetzt erst an Silvester. Rund 730 Impfdosen sind nötig, die laut Stadt auch bereit stehen. Wann dann der nächste Impftermin in Mülheim stattfindet, ist noch nicht klar. Der Krisenstab geht von Ende der ersten Januarwoche aus.