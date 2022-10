Nachhaltiges Gemüse aus Solawi in Dümpten

Der Anfang des Jahres gegründete Verein Solidarische Landwirtschaft Mülheim stellt dort das Konzept und die geplante Umsetzung am Eumannshof in Dümpten vor. In einer Solawi trägt eine Gruppe von Menschen für je ein Anbaujahr alle Kosten eines Gemüsebetriebs durch einen festen monatlichen Beitrag. Im Gegenzug bekommen die Mitglieder jede Woche einen Ernteanteil frisches Bio-Gemüse, den sie direkt vom Hof oder von einem Verteilpunkt abholen können. Für den Start der Gemüseproduktion 2023 am Eumannshof in Dümpten sollen mindestens 100 Mitmachende gefunden werden.

Startfinanzierung über Crowdfunding

Um die Solawi in Dümpten ab 2023 in der geplanten Größe umsetzen zu können wird gerade über Crowdfunding noch bis zum 18. Oktober Geld gesammelt. Über 13.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Davon werden dann Folientunnel, Lastenräder und Gartengeräte gekauft. Die Spender erhalten ein kleines Dankeschön, wie zum Beispiel Samentütchen mit Blühpflanzenmischung für Wildbienen, die Teilnahme an einem Workshop oder die Aussaat von 10 cm² Wildbienenwiese pro Euro für 3 Jahre. Zum Crowdfunding geht es hier: https://www.ecocrowd.de/projekte/eine-solawi-fuer-muelheim/