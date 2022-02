Nach Sturmschäden "Dach-Haie" unterwegs

Meist wird dann auch Geld im Voraus gefordert und die Kunden werden regelrecht unter Druck gesetzt. Und nach häufig unfachmännischer Arbeit sind die Betrüger dann über alle Berge. Leider fallen immer noch zu viele Menschen auf diese Masche rein, heißt es von der Dachdecker-Innung. Insbesondere ältere Menschen in Wohngebieten mit Ein- oder Zweifamilienhäusern werden durch die Betrüger überrumpelt. Gerade jetzt wo gleich mehrere Stürme tatsächlich viele Dachschäden in Mülheim verursacht haben, sollten Hausbesitzer keine Aufträge spontan an der Haustüre unterschreiben, dringend Preisvergleiche anstellen und sich über die Firmen im Internet schlau machen, rät die Innung.