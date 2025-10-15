Navigation

Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 12:39

Torhüterin Ena Mahmutovic wird für die Nations League nominiert und darf auf Einsätze gegen Frankreich hoffen. Dann aber verletzt sie sich im Training. Das hat auch Folgen für den FC Bayern.

Ena Mahmutovic
© Swen Pförtner/dpa

Fußball

München (dpa) - Der FC Bayern und das deutsche Fußball-Nationalteam müssen vorerst auf Torhüterin Ena Mahmutovic verzichten. Die 21-Jährige erlitt im Training eine Sprunggelenksverletzung und wird mehrere Wochen ausfallen. Sie kann damit weder im Champions-League-Duell der Münchnerinnen gegen Juventus Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/Disney+) noch für das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am 24. und 28. Oktober auflaufen. Der DFB nominierte Rafaela Borggräfe (25) vom FC Liverpool nach.

Der Bundesliga-Tabellenführer bleibt damit weiter vom Pech verfolgt: Zuletzt hatten sich schon Co-Kapitänin Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss), Defensiv-Neuzugang Vanessa Gilles (Muskelverletzung im Unterschenkel), Stürmerin Jovana Damnjanovic (Muskelfaserriss in der Wade) und Verteidigerin Carolin Simon (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verletzt. Sie fallen teils lange aus. Statt Mahmutovic dürfte nun Maria Luisa Grohs in das Tor rücken.

DFB-Team muss auch auf Berger verzichten

Mahmutovic hatte bislang acht von neun Pflichtspielen in der Bayern-Saison bestritten. Sie war von Bundestrainer Christian Wück zudem für die Nations League nominiert worden und hatte sich durch den Ausfall von Stammkeeperin Ann-Katrin Berger Hoffnungen auf Einsätze gemacht.

Neben der Bayern-Spielerin war fürs Tor zudem Stina Johannes vom VfL Wolfsburg und Neuling Laura Dick von der TSG Hoffenheim in das Aufgebot berufen worden.

© dpa-infocom, dpa:251015-930-164965/1

Weitere Meldungen

«Tuch down» - Tuchel lässt England nach WM-Ticket träumen

Sport Sechs Siege, 18:0 Tore - besser geht es kaum. England ist als erstes europäisches Team für die Fußball-WM qualifiziert.

Lettland - England

Anruf bei FIFA-Chef? Trump droht WM-Gastgeberstädten

Sport Donald Trump will demokratisch regierte Städte auf Linie zwingen, indem er ihnen notfalls die Ausrichtung von Spielen der Fußball-WM verbietet.

Donald Trump und Gianni Infantino

Schröder wird Virkus-Nachfolger als Gladbach-Sportchef

Sport Borussia Mönchengladbach präsentiert nach dem Rücktritt von Roland Virkus einen neuen Sportchef. Auf Rouven Schröder warten schwierige Aufgaben.

RB Leipzig - FC Liverpool
skyline