Mutmaßliche Schüsse auf Ruhrbahn

Die Fahrgäste hatten gegen 15 Uhr (am 28.10.) in Essen-Freisenbruch plötzlich laute Knallgeräusche gehört und stellten dann fest, dass die Seitenscheiben zerbrochen waren. Das mutmaßliche Geschoss hatte aber laut Polizei nicht durchgeschlagen. Es wurde niemand verletzt. Einige Zeugen sagten hinterher, sie hätten einen Mann mit Kinderwagen gesehen, der einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben soll. Der Mann wurde als circa 30-jährig, mit einer schwarzen Jacke und einem Vollbart beschrieben. Die Polizei ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen.