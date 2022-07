Musik vom Löffel bei Broicher Schlossnacht

Die erste Vorstellung startet um 18 Uhr, die zweite um 21 Uhr. Den Auftakt macht die Band Splittergale aus Dänemark, die auf alten Straßenmusikinstrumenten spielt, darunter auch Löffel. Tickets gibt es im Vorverkauf für 9 Euro in der Touristinfo in der Schollenstraße und je nach Verfügbarkeit auch noch an der Abendkasse. Präsentiert wird die Broicher Schlossnacht von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) in Kooperation mit dem Verein Art Obscura. Mehr Infos und das Programm gibt es hier.