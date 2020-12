Müllabfuhr verschiebt sich ab morgen

Heiligabend kommt die Müllabfuhr zum letzten Mal vor Weihnachten und macht die Tonnen von Freitag leer. Ab dem 28. Dezember werden alle Tonnen wieder normal abgeholt. Allerdings wird der Müll, der Neujahr dran wäre, erst am 2. Januar mitgenommen. Der Recyclinghof an der Pilgerstraße hat an Heiligabend und an Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet.