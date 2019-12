Müllabfuhr und Feuerwehr kommen nicht durch

Das Ordnungsamt wird in nächster Zeit an verschiedenen Stellen in Mülheim zusätzliche Halteverbote einrichten. Hintergrund sind Beschwerden von Müllabfuhr und Feuerwehr. Sie kommen oft in Wohngebieten mit engen Straßen mit ihren großen Fahrzeugen nicht durch.