Mülheimerin bei Poetry Slam Meisterschaften

Über die letzte Saison konnten sich 36 Poetry Slammer aus ganz NRW für eine der vier Vorrunden qualifizieren. Darunter ist auch der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, Jann Wattjes aus Paderborn, und die diesjährige Siegerin der U20-NRW Meisterschaft, Alina Schmolke aus Düsseldorf. Am Freitag um 18 Uhr starten die ersten beiden Vorrunden, um 21 Uhr gibt es nochmal zwei, und am Samstagabend um 20 Uhr gibt's dann das Finale im Stadttheater in Hagen. Moderiert wird das Finale von den Organisatoren der Meisterschaft. Für alle Vorrunden und fürs Finale gibt es noch Restkarten.

Eva-Lisa ist Poetry Slammerin aus Mülheim und auch mit dabei. Auf ihrer Website schreibt sie über sich, dass sie ihrer Familie schon im Alter von sieben Jahren Gedichte als Geschenk zu Weihnachten geschrieben habe.

Poetry Slam ist eine moderne Form der Dichtung. Bei den Slams treten die Dichterinnen und Dichter mit selbst verfassten Texten an, meistens gibt es ein festgelegtes Zeitlimit - zum Beispiel sechs Minuten. Die Texte können lustig, traurig, melancholisch oder rhythmisch sein. Sie können abgelesen oder frei vorgetragen werden. Dann entscheidet das Publikum, wer eine Runde weiterkommt. Das kann beispielsweise in der Stärke des Applauses gemessen werden. Seit 2016 zählt die deutsche Poetry Slam Szene zum nicht materiellen UNESCO-Kulturerbe.