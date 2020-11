Mülheimer verdienen ganz gut

Mülheim gehört zu den Städten in Nordrhein-Westfalen, in denen die Menschen in der Regel ein gutes Einkommen haben. 2018 waren es im Schnitt rund 25.100 Euro zum Leben und Sparen. Unterm Strich sind die verfügbaren Einkommen in Mülheim außerdem innerhalb eines Jahres um rund 743 Euro gestiegen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Landesstatistiker zum Jahreseinkommen.

© Indy_Looker - stock.adobe.com