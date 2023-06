Mülheimer Theater stellt Konzept neu auf

Den Besuchern werden über die Saison drei sogenannte Spiel-Inseln geboten. Diese dauern jeweils drei bis vier Wochen. Die Produktionen werden immer nur in einer dieser Inseln gezeigt, danach nicht mehr. Die komplette Spielzeit bekommt immer ein Motto. Zum Auftakt wird dieses "Rausch" sein. Begleitet wird das Programm von Kunstprojekten, Workshops und Angeboten für Familien. Das Theaterpublikum soll außerdem verstärkt in die Gestaltung des Programms einbezogen werden. Die Gespräche zwischen Fachleuten und Ensemble werden teilweise geöffnet und auch einige Proben sollen öffentlich sein. Der Vorverkauf startet am 14. Juli.