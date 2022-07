Mülheimer sind Schulden-Meister in NRW

Auf Platz 2 stehen unsere Nachbarn aus Oberhausen (9555 Euro). Zum Vergleich: Die niedrigsten Schulden tragen die Düsseldorfer pro Kopf, hier sind es nur 1870 Euro. Generell sind in ganz Nordrhein-Westfalen die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände gestiegen, Ende 2021 auf rund 60,1 Milliarden Euro. Das sind 26 Millionen Euro (+0,04 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Pro Kopf ergibt sich daraus eine Verschuldung von 3359 Euro (2020: 3.353 Euro). Wir Mülheimer haben statistisch gesehen also etwa dreimal so viele Schulden wie der Landesdurchschnitt. Allerdings werden bei der Landesstatistik neben den „Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts berücksichtigt.“ Die aktuellen Zahlen des Landesamtes für Statistik gibt es hier.